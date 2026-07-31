Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 11:51

Обломки украинского БПЛА упали на ребенка в Ростовской области

Слюсарь сообщил о ранении ребенка при падении обломков БПЛА на частный дом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ребенок пострадал при падении обломков украинского беспилотника на частный дом в хуторе Рогожкино Азовского района, заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале. Несовершеннолетний доставлен в больницу, медики оказывают ему помощь. Характер травм не уточняется.

В Азовском районе в хуторе Рогожкино пострадал ребенок. Он доставлен больницу медики оказывают необходимую помощь. Это произошло в результате падения обломков БПЛА на частный дом, — написал он.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что число раненных при атаке беспилотника на предприятие в поселке Волна Темрюкского района возросло до шести. Четыре человека доставлены в стационар с травмами средней тяжести, остальные двое получают помощь вне больницы.

Кроме того, пресс-служба администрации Волгограда сообщила, что в ночь на пятницу массированный удар БПЛА повредил восемь многоквартирных домов. В квартирах выбило стекла. Для эвакуированных жителей власти организовали временный пункт размещения в местной школе.

Регионы
Ростовская область
дети
атаки БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Роскачестве напомнили, каким должен быть правильный рюкзак для школы
Военэксперт объяснил отказ Boeing помогать Киеву
«Фейковая история»: американист о скандале с передачей Patriot Украине
Подростки устроили расправу над школьником из-за комментария в соцсети
Стали известны последствия ударов ВС России по Украине за неделю
Раскрыто, почему Трамп передумал давать Киеву лицензии на Patriot
Женщина погибла при ночной атаке ВСУ на Волгоград
Во Франции задержали несколько сотен человек по делу о лесных пожарах
Эксперт назвал главные критерии выбора счетчика воды
Суд перенес дату рассмотрения иска Долиной к мошенникам
На Кубани пресекли попытку поджога электроподстанции по заданию кураторов
Троих подростков на сапбордах унесло в открытое море в Туапсе
Харьковская область стала ближе к полному освобождению от ВСУ
Стало известно, в каком виде манго опаснее кока-колы
Суд продлил домашний арест школьнику с игрушечным автоматом из Уфы
Невролог предостерегла от постоянного сна на диване
В Госдуме ответили, могут ли устные экзамены полностью заменить ЕГЭ
Назвали педофилом и всадили нож: под Владимиром судят юных неонацистов
Рост уровня воды в Туре замедлился
В Венгрии предупредили о полной остановке АЭС «Пакш»
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.