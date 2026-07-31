Обломки украинского БПЛА упали на ребенка в Ростовской области Слюсарь сообщил о ранении ребенка при падении обломков БПЛА на частный дом

Ребенок пострадал при падении обломков украинского беспилотника на частный дом в хуторе Рогожкино Азовского района, заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале. Несовершеннолетний доставлен в больницу, медики оказывают ему помощь. Характер травм не уточняется.

В Азовском районе в хуторе Рогожкино пострадал ребенок. Он доставлен больницу медики оказывают необходимую помощь. Это произошло в результате падения обломков БПЛА на частный дом, — написал он.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что число раненных при атаке беспилотника на предприятие в поселке Волна Темрюкского района возросло до шести. Четыре человека доставлены в стационар с травмами средней тяжести, остальные двое получают помощь вне больницы.

Кроме того, пресс-служба администрации Волгограда сообщила, что в ночь на пятницу массированный удар БПЛА повредил восемь многоквартирных домов. В квартирах выбило стекла. Для эвакуированных жителей власти организовали временный пункт размещения в местной школе.