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31 июля 2026 в 13:00

Звезда «Сватов» впервые за долгое время показала кадры с дочерью

Актриса Олеся Железняк показала кадры с 19-летней дочерью

Олеся Железняк Олеся Железняк Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Актриса из сериала «Сваты» Олеся Железняк впервые за долгое время показала фото с 19-летней дочерью Агафьей в социальных сетях. На фото заметно, что 51-летняя актриса вместе с дочерью находятся на отдыхе, однако месторасположение артистка раскрывать не стала.

Сейчас Агафья учится в Театральном институте имени Бориса Щукина. Всего у Олеси Железняк и ее мужа Спартака Сумченко четверо общих детей: трое сыновей и одна дочь.

Ранее Олеся Железняк назвала сериал «Моя прекрасная няня» легендарным. Артистка также вспомнила, как столкнулась с критикой в театре из-за участия в этом проекте. По ее мнению, комедия — это достаточно сложный жанр, и создатели сериала справились с задачей воплотить ее на экране.

До этого Железняк призналась, что продолжает общаться с украинскими родственниками. По ее словам, во время разговоров они избегают обсуждения политических тем на фоне ситуации вокруг Украины.

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