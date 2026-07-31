Звезда «Сватов» впервые за долгое время показала кадры с дочерью Актриса Олеся Железняк показала кадры с 19-летней дочерью

Актриса из сериала «Сваты» Олеся Железняк впервые за долгое время показала фото с 19-летней дочерью Агафьей в социальных сетях. На фото заметно, что 51-летняя актриса вместе с дочерью находятся на отдыхе, однако месторасположение артистка раскрывать не стала.

Сейчас Агафья учится в Театральном институте имени Бориса Щукина. Всего у Олеси Железняк и ее мужа Спартака Сумченко четверо общих детей: трое сыновей и одна дочь.

Ранее Олеся Железняк назвала сериал «Моя прекрасная няня» легендарным. Артистка также вспомнила, как столкнулась с критикой в театре из-за участия в этом проекте. По ее мнению, комедия — это достаточно сложный жанр, и создатели сериала справились с задачей воплотить ее на экране.

До этого Железняк призналась, что продолжает общаться с украинскими родственниками. По ее словам, во время разговоров они избегают обсуждения политических тем на фоне ситуации вокруг Украины.