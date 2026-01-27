Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 16:15

«Это легендарный проект»: Олеся Железняк о съемках в «Моей прекрасной няне»

Актриса Железняк назвала сериал «Моя прекрасная няня» легендарным проектом

Олеся Железняк Олеся Железняк Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Актриса Олеся Железняк в беседе с «Газетой.Ru» назвала сериал «Моя прекрасная няня» легендарным. Артистка также вспомнила, как столкнулась с критикой в театре из-за участия в этом проекте. По ее мнению, комедия — это достаточно сложный жанр, и создатели сериала справились с задачей воплотить ее на экране.

Когда я снималась в «Моей прекрасной няне», многие в театре говорили мне: «Зачем ты в этом участвуешь?» А сейчас, когда пересматриваю этот сериал, то понимаю — такого уже не сделают. Это легендарный проект. Это было действительно смешно, — высказалась Железняк.

Ранее Железняк призналась, что продолжает общаться с украинскими родственниками. По ее словам, во время разговоров они избегают обсуждения политических тем на фоне ситуации вокруг Украины.

