В России арестовали лидера секты, насиловавшего детей На Кубани арестовали мужчину по делу о создании секты и изнасилованиях

На Кубани арестовали мужчину, обвиняемого в создании секты, а также в изнасилованиях несовершеннолетних, сообщило СУ СК России по Краснодарскому краю. По данным следствия, не позднее 2005 года мужчина создал и возглавил религиозное объединение, деятельность которого была сопряжена с насилием над гражданами.

Фигурант лично вовлекал новых адептов, проводил обряды, собрания и встречи, а также разрабатывал и распространял специализированную литературу, в которую закладывал отрицание общепринятых ценностей, морали и нравственности.

Лидер секты оказывал на последователей психологическое давление, запрещая им общаться с родственниками и насаждая культ собственной личности. В период с 2011 по 2014 год злоумышленник совершил насильственные действия в отношении двух несовершеннолетних.

Мужчина обвиняется по нескольким статьям УК РФ: создание и руководство религиозным объединением, сопряженным с насилием, два эпизода изнасилования и два эпизода насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

