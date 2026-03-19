19 марта 2026 в 12:15

В России арестовали лидера секты, насиловавшего детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На Кубани арестовали мужчину, обвиняемого в создании секты, а также в изнасилованиях несовершеннолетних, сообщило СУ СК России по Краснодарскому краю. По данным следствия, не позднее 2005 года мужчина создал и возглавил религиозное объединение, деятельность которого была сопряжена с насилием над гражданами.

Фигурант лично вовлекал новых адептов, проводил обряды, собрания и встречи, а также разрабатывал и распространял специализированную литературу, в которую закладывал отрицание общепринятых ценностей, морали и нравственности.

Лидер секты оказывал на последователей психологическое давление, запрещая им общаться с родственниками и насаждая культ собственной личности. В период с 2011 по 2014 год злоумышленник совершил насильственные действия в отношении двух несовершеннолетних.

Мужчина обвиняется по нескольким статьям УК РФ: создание и руководство религиозным объединением, сопряженным с насилием, два эпизода изнасилования и два эпизода насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Ранее задержание детского футбольного тренера по подозрению в растлении несовершеннолетних произошло в столичном районе Бирюлево. На данный момент в деле фигурируют трое пострадавших. Все они — воспитанники задержанного. Один из мальчиков длительное время проживал вместе с тренером по доверенности, выданной его матерью.

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
