04 мая 2026 в 10:54

Стало известно, куда попали основатели «Церкви последнего завета»

Основатели секты Виссариона попали в колонии под Иркутском и Красноярском

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Основатели ликвидированного религиозного движения «Церковь последнего завета», или так называемой «Общины Виссариона», Сергей Тороп и его последователи Вадим Редькин и Владимир Ведерников попали в колонии Иркутской области и Красноярского края, сообщил адвокат Сергей Кречетов. По его словам, которые приводит ТАСС, первый отбывает наказание в Иркутске, второй — в Норильске, а третий — под Красноярском.

Тороп находится в Иркутске, Редькин — в Норильске. Ведерников также находится в Красноярском крае, — рассказал Кречетов.

«Церковь последнего завета» в 90-е годы основал житель Красноярского края, называвший себя Виссарионом. Его последователей именовали «Общиной Виссариона». Торопа, пресс-секретаря общины Вадима Редькина и руководителя школы при секте Владимира Ведерникова арестовали в сентябре 2020 года. Тороп приговорен к 12 годам тюрьмы.

Ранее бывший адепт секты Дмитрий Кистерский рассказал, что в «Церкви последнего завета» приходилось жить в нечеловеческих условиях. По его словам, он лишился всего и даже голодал, поскольку у него было только 80 рублей в месяц.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
