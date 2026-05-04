Стало известно, куда попали основатели «Церкви последнего завета» Основатели секты Виссариона попали в колонии под Иркутском и Красноярском

Основатели ликвидированного религиозного движения «Церковь последнего завета», или так называемой «Общины Виссариона», Сергей Тороп и его последователи Вадим Редькин и Владимир Ведерников попали в колонии Иркутской области и Красноярского края, сообщил адвокат Сергей Кречетов. По его словам, которые приводит ТАСС, первый отбывает наказание в Иркутске, второй — в Норильске, а третий — под Красноярском.

Тороп находится в Иркутске, Редькин — в Норильске. Ведерников также находится в Красноярском крае, — рассказал Кречетов.

«Церковь последнего завета» в 90-е годы основал житель Красноярского края, называвший себя Виссарионом. Его последователей именовали «Общиной Виссариона». Торопа, пресс-секретаря общины Вадима Редькина и руководителя школы при секте Владимира Ведерникова арестовали в сентябре 2020 года. Тороп приговорен к 12 годам тюрьмы.

Ранее бывший адепт секты Дмитрий Кистерский рассказал, что в «Церкви последнего завета» приходилось жить в нечеловеческих условиях. По его словам, он лишился всего и даже голодал, поскольку у него было только 80 рублей в месяц.