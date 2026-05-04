В Минобороны назвали цели ночных российских ударов на Украине Минобороны: российские войска ударили по используемым ВСУ объектам транспорта

Российские войска атаковали объекты транспортной инфраструктуры на Украине, которые используются в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, удары наносились при помощи авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, — говорится в сообщении.

Ранее в министерстве сообщали, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки потеряли порядка 1240 военнослужащих в результате активных действий российских подразделений в зоне проведения спецоперации. Наибольшие потери противник понес в зоне ответственности группировки войск «Центр», где число выбывших из строя составило до 360 человек.

До этого стало известно, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 507 беспилотников ВСУ. Также были уничтожены семь снарядов HIMARS и восемь управляемых авиабомб.