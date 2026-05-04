День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 12:20

В Минобороны назвали цели ночных российских ударов на Украине

Минобороны: российские войска ударили по используемым ВСУ объектам транспорта

Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские войска атаковали объекты транспортной инфраструктуры на Украине, которые используются в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, удары наносились при помощи авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, — говорится в сообщении.

Ранее в министерстве сообщали, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки потеряли порядка 1240 военнослужащих в результате активных действий российских подразделений в зоне проведения спецоперации. Наибольшие потери противник понес в зоне ответственности группировки войск «Центр», где число выбывших из строя составило до 360 человек.

До этого стало известно, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 507 беспилотников ВСУ. Также были уничтожены семь снарядов HIMARS и восемь управляемых авиабомб.

Власть
Украина
Минобороны РФ
удары
объекты
транспорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
IT-эксперт дал важный совет при использовании общественного Wi-Fi
«Осторожно, Москва»: Navai попал в ДТП на своем Ferrari
Гипертоникам перечислили опасные для них продукты
Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«Все 33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.