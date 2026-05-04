04 мая 2026 в 13:11

Концертные выездные бригады выступили в нескольких местах Подмосковья

Команда ДК «Лира» поселка Пролетарский выступила в нескольких районах Серпухова

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В нескольких районах Серпухова Московской области 3 мая выступила творческая команда Дома культуры «Лира» поселка Пролетарский, пишет 360.ru. Артисты представили зрителям патриотические номера.

Сперва концертные выездные бригады остановились в Ивановой Горе рядом с церковью Рождества Иоанна Предтечи. Артисты вышли к публике прямо с грузовика и выступили у стен храма в месте, где в прошлом располагался военный госпиталь.

Далее команда приехала в поселок Пролетарский — концерт провели на Школьной улице. Всех зрителей угостили горячей кашей с полевой кухни.

Ранее ветеран СВО Матвей Мартемьянов заявил, что патриотическое воспитание населения нельзя пускать на самотек, государству нужно использовать возможности искусства и средств массовой информации. По его словам, при этом живой пример ветеранов при общении с молодежью дает наилучший результат.

