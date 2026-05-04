Жуткое ДТП с 14 машинами на МКАД попало на видео

В Сети опубликовали момент массовой аварии на МКАД с участием 14 автомобилей. На появившихся в Telegram-канале «Осторожно, Москва» кадрах можно увидеть, как грузовик с отказавшими тормозами протаранил больше десятка машин.

Ранее в Сети появились видеокадры с места массовой аварии. Грузовой автомобиль на высокой скорости протаранил скопление из 14 стоявших легковых машин: удар был такой силы, что машины разбросало по всей проезжей части. Сообщалось, что в результате мощного удара пострадали семь человек, двое из которых — несовершеннолетние. Нескольких человек госпитализировали, еще троим оказали помощь на месте происшествия.

Также многодетная треш-блогер из Набережных Челнов Агина Алтынбаева, ранее прославившаяся скандальными видеороликами с управлением автомобилем с новорожденным ребенком на руках, попала в серьезную аварию на трассе М-12. Инцидент произошел, когда Алтынбаева вместе с братом и знакомой направлялась в Казань. Водитель и все пассажиры были госпитализированы.