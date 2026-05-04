Опубликованы кадры последствий ДТП с 14 машинами на МКАД

В Сети появились видеокадры с места массового дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на внутренней стороне 41-го километра Московской кольцевой автодороги. Грузовой автомобиль КамАЗ на большой скорости протаранил скопление из 14 стоявших легковых машин.

По информации Telegram-канала «112», в результате мощного удара пострадали семь человек, двое из которых — несовершеннолетние. Нескольких человек госпитализировали, еще троим оказали помощь на месте происшествия.

Ранее в Мурманске на Кольском проспекте произошла массовая авария с участием четырех машин, в том числе грузовика. ДТП произошло в районе дома № 136. Водитель BMW не справился с управлением и врезался в стоявший у обочины КамАЗ.

До этого автомобиль марки УАЗ упал со скалы на склоне Долгоруковской яйлы в Крыму, в результате чего пострадали двое взрослых и ребенок. Высота, с которой рухнула машина, составила около 200 метров. Очевидцы обнаружили несовершеннолетнего на месте происшествия и передали его медикам.