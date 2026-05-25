«Толкает родину на путь Украины»: Медведев о «временщике Николе» в Армении Медведев: Пашинян толкает Армению на скорбный путь бандеровской Украины

Премьер-министр Армении Никол Пашинян толкает республику на курс «бандеровской» Украины, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в комментарии РИА Новости. По его словам, глава правительства не оценил многочисленные примеры братской помощи и поддержки со стороны Москвы и выбрал курс на разрыв отношений с Россией.

Особенно опасно, что временщик Никол активно толкает свою родину на скорбный путь бандеровской Украины, — подчеркнул Медведев.

Замглавы СБ также указал, что Пашинян, несмотря на выгоду Еревана от членства в ЕАЭС, отказался от участия в саммитах союза и собирает в Ереване «мерзких врагов России». Однако армянский народ продолжает быть стратегическим партнером РФ, подчеркнул Медведев.

Ранее Пашинян отказался участвовать в саммите ЕАЭС 28–29 мая в Казахстане. Как заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, это превратилось в систему, но на работе союза не отразится. По ее словам, мероприятие посетит вице-премьер республики Мгер Григорян.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян между тем сообщил, что Ереван не намерен покидать ЕАЭС и вопрос об исключении республики из союза не может решаться в одностороннем порядке. Глава ведомства подчеркнул, что руководство страны не подавало заявку на выход, а устав организации не предусматривает механизма принудительного исключения.