Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 13:10

Пашинян принял решение об участии в саммите ЕАЭС в Казахстане

Захарова сообщила об отказе Пашиняна от участия в саммите ЕАЭС

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Armenian state news agency Armen/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ЕАЭС 28–29 мая в Казахстане, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Дипломат подчеркнула, что это превратилось в систему, но на работе союза не отразится. По ее словам, мероприятие посетит вице-премьер республики Мгер Григорян, передает корреспондент NEWS.ru.

Это превращается уже в систему, которую, мы так поняли, и создал на этом направлении Никол Пашинян. Никакой, конечно, трагедии нет для самого объединения, вопрос только в самой Армении, — сказала дипломат.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Ереван не намерен покидать ЕАЭС, и вопрос об исключении республики из союза не может решаться в одностороннем порядке. Глава ведомства подчеркнул, что руководство страны не подавало заявку на выход, а устав организации не предусматривает механизма принудительного исключения.

Эксперт Финансового университета Игорь Юшков между тем заявил, что потенциальный выход Армении из ЕАЭС будет стоить республике минимум $5 млрд (355 млрд рублей). Эта сумма, по словам аналитика, сопоставима с 15% ВВП страны. Потери складываются из удорожания газа, падения товарооборота с Россией и дополнительных расходов бизнеса, пояснил эксперт.

Власть
Армения
Мария Захарова
Никол Пашинян
ЕАЭС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяный мажор устроил жесткое ДТП в Нижнем Новгороде: что известно, жертвы
В Кремле раскрыли, как Китай готов помочь по Украине
Врач объяснила, как замедлить старение после 65 лет
Путин вручит звезды Героев бойцам СВО в Кремле
«Объем вложений вырос в 100 раз»: глава Кубани об инвестициях в туризм
Сцена кровавой ревности: мужчина пытался убить бывшую выстрелом в окно
Диетолог предупредила, кому опасно злоупотреблять чаем
В Кремле не видят рисков дефицита топлива из-за ударов БПЛА по нефтезаводам
В Кремле оценили прогресс в процессе строительства «Силы Сибири — 2»
Врач рассказала, какие болезни могут обостриться в жару
Песков раскрыл, что означают российско-белорусские военные учения
IT-эксперт объяснил, как будут проходить курсы по ИИ в школах
«Русские готовы»: Песков поставил точку в вопросе переговоров с Европой
Песков высказался о возможной пропаже моряков в Ормузском проливе
Песков раскрыл триумфальные итоги поездки Путина в Китай
«Подогрели интерес»: Захарова уколола противников участия России в биеннале
Европу охватила вспышка двух инфекций, передающихся половым путем
Диетолог объяснила, как нужно питаться людям разных возрастов
Москвичи спасли «сбежавшего» из квартиры необычного питомца
Стало известно, какие проблемы ждут ВСУ летом
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.