Пашинян принял решение об участии в саммите ЕАЭС в Казахстане

Захарова сообщила об отказе Пашиняна от участия в саммите ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ЕАЭС 28–29 мая в Казахстане, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Дипломат подчеркнула, что это превратилось в систему, но на работе союза не отразится. По ее словам, мероприятие посетит вице-премьер республики Мгер Григорян, передает корреспондент NEWS.ru.

Это превращается уже в систему, которую, мы так поняли, и создал на этом направлении Никол Пашинян. Никакой, конечно, трагедии нет для самого объединения, вопрос только в самой Армении, — сказала дипломат.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Ереван не намерен покидать ЕАЭС, и вопрос об исключении республики из союза не может решаться в одностороннем порядке. Глава ведомства подчеркнул, что руководство страны не подавало заявку на выход, а устав организации не предусматривает механизма принудительного исключения.

Эксперт Финансового университета Игорь Юшков между тем заявил, что потенциальный выход Армении из ЕАЭС будет стоить республике минимум $5 млрд (355 млрд рублей). Эта сумма, по словам аналитика, сопоставима с 15% ВВП страны. Потери складываются из удорожания газа, падения товарооборота с Россией и дополнительных расходов бизнеса, пояснил эксперт.