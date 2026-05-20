20 мая 2026 в 12:36

«Сверхдержава»: Пашинян рассказал о своем отношении к России и Путину

Пашинян призвал относиться к России с уважением и назвал страну сверхдержавой

Никол Пашинян Фото: Thomas Trutschel/Global Look Press
Россия является сверхдержавой, к которой нужно относиться с должным уважением, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборной кампании. По словам политика, которые передает ТАСС, он выстроил дружеские отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

Многие, в том числе и оппозиция, говорят о выстраивании равных отношений. <...> Россия — сверхдержава, и к России нужно относиться с уважением, — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что в отношениях с Россией резких действий предприниматься не будет. По оценке Пашиняна, с 2018 года у Путина вряд ли было больше контактов с кем‑либо еще: между политиками состоялось около 200 телефонных разговоров.

Ранее премьер-министр Армении заявил, что не обязан «реагировать на все подряд». Таким образом политик попытался оправдать отсутствие ответа на антироссийские высказывания президента Украины Владимира Зеленского на саммите в Ереване.

До этого Пашинян заявил, что Ереван не намерен вступать в дискуссию по поводу членства в Евросоюзе и Евразийском экономическом союзе и останется в составе организации до последнего. По его мнению, время для выбора между двумя объединениями еще не пришло.

