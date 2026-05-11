11 мая 2026 в 16:07

Пашинян объяснил, почему не отреагировал на антироссийскую речь Зеленского

Никол Пашинян Фото: Thomas Trutschel/IMAGO/Global Look Press
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не должен «реагировать на все подряд». Так он попытался оправдать отсутствие реакции на антироссийские заявления украинского президента Владимира Зеленского на саммите в Ереване, передает РИА Новости.

Это мероприятие настолько же мое, насколько и других наших партнеров. Я не считаю, что в статусе главы принимающей страны должен цензурировать или обязательно реагировать на все подряд, — отметил Пашинян.

Ранее премьер заявил, что Ереван не намерен вступать в полемику по вопросу членства в Евросоюзе и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и будет находиться в составе организации до последнего. По его мнению, время делать выбор между двумя объединениями еще не настало. Пашинян добавил, что республика с большим уважением относится к своим партнерам по ЕАЭС.

Также посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что на саммите в Ереване дискуссии велись в конфронтационном ключе. По словам дипломата, российской тематике уделялось повышенное внимание, но исключительно в агрессивной тональности, а реплики Зеленского вызвали непонимание у армянской общественности.

