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06 июня 2026 в 16:07

Армению охватила волна арестов в преддверии важнейшего события

Свыше 40 человек задержали в Армении в преддверии выборов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Более 40 человек задержали в Армении накануне парламентских выборов, сообщили в Следственном комитете республики. При этом Центральная избирательная комиссия разрешила Генеральной прокуратуре возбудить уголовное преследование в отношении шести кандидатов в депутаты от оппозиционной партии «Сильная Армения».

В частности, арестовали экс-главу Департамента управления госимуществом Армана Саакяна. Задержание прошло утром в рамках уголовного дела о взятках. Вместе с этим в ЦИК отказались отстранять от парламентских выборов этот оппозиционный блок.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявлял, что премьер-министр Армении Никол Пашинян готов идти на любые махинации, лишь бы удержать власть. Армянский премьер не уверен в своей победе, добавил он. Европа, по словам парламентария, потворствует Пашиняну и пытается оторвать Армению от России.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявлял, что Евросоюз игнорирует произвол Пашиняна, связанный с попыткой исключить оппозиционные партии из выборов, поскольку ему выгоден авторитарный стиль армянского премьера. Вместо открытого обсуждения будущего страны наблюдаются действия по очистке политического пространства.

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