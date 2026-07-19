Трамп раскрыл, что скрывает ядерное соглашение США с Саудовской Аравией CNN: Трамп одобрил обогащение урана в Саудовской Аравии без гарантий

Администрация президента США Дональда Трампа предварительно одобрила возможность обогащения урана на территории Саудовской Аравии в рамках соглашения о развитии гражданской ядерной программы, передает CNN. Проект соглашения допускает ограниченное обогащение урана или переработку плутония, но не требует от Саудовской Аравии подписания дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, отметили в источнике.

Эксперты считают, что при отсутствии жестких механизмов контроля подобная сделка потенциально может открыть королевству путь к созданию ядерного оружия. По информации источника, подписание документа также может откладываться из-за опасений Белого дома относительно реакции Конгресса и продолжающегося конфликта США и Ирана.

Ранее член политбюро правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Фарах заявил: США подталкивают Саудовскую Аравию к войне против хуситов. По его мнению, подобное вмешательство не служит интересам самих Соединенных Штатов.

До этого военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что шиитское движение применило зенитные ракеты против боевых самолетов Саудовской Аравии. По его словам, самолеты нарушили воздушное пространство Йемена, пытаясь помешать приземлению иранского гражданского лайнера в международном аэропорту Саны.