Хуситы обратились к США из-за Саудовской Аравии Хуситы обвинили США в подталкивании Эр-Рияда к войне в Йемене

США подталкивают Саудовскую Аравию к войне против хуситов, заявил член политбюро правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Фарах. По его мнению, подобное вмешательство не служит интересам самих Соединенных Штатов, передает телеканал Al Masirah.

Подталкивание Саудовской Аравии к войне против Йемена не отвечает интересам самих США, — сказал Аль-Фарах.

Он также намекнул, что такие действия Вашингтона могут привести к закрытию Баб‑эль‑Мандебского пролива. По его словам, это способно вызвать сильный рост мировых цен на нефть.

Ранее военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что шиитское движение применило зенитные ракеты против боевых самолетов Саудовской Аравии. По его словам, самолеты нарушили воздушное пространство Йемена, пытаясь помешать приземлению иранского гражданского лайнера в международном аэропорту Саны.

До этого ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что закрытие Баб-эль-Мандебского пролива может привести к росту спроса на нефть. Он отметил, что значительная доля российского нефтегазового трафика проходит через этот транспортный коридор.