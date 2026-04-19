Стало известно, чем обернется закрытие Баб-эль-Мандебского пролива

Закрытие Баб-эль-Мандебского пролива может привести к росту спроса на нефть, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Он отметил, что значительная доля российского нефтегазового трафика проходит через этот транспортный коридор.

Вся российская нефть фактически проходит через этот пролив. То, что мы грузим на западных портах, портах Ленинградской области и в Новороссийске, в Черном море. И часть СПГ (сжиженный природный газ. — NEWS.ru) тоже. Куча других товаров [со всего мира] на самом деле тоже там проходит. Если его закроют вообще, это повлияет на трафик любых грузов. И на нефтяном рынке это тоже отразится. Потому что нужно будет гораздо больше топлива тратить, чтобы доставить из Европы в Азию или из Азии в Европу товары. Нужно же будет вокруг Африки проходить через мыс Доброй Надежды. Соответственно, потребление судового топлива возрастет, поэтому спрос на нефть немножко повысится, — сказал Юшков.

Собеседник также объяснил, что через Баб-эль-Мандебский пролив транспортировались ближневосточная нефть и СПГ, которые вывозили из Ормузского пролива. С учетом блокировки последнего трафик сырья уменьшился, добавил он.

Баб-эль-Мандебский пролив тоже крупный по трафику нефти и СПГ. В основном через него как раз проходила та нефть и тот СПГ, которые выходили из Ормузского пролива, то есть ближневосточная нефть выходила через Ормузский пролив, потом заходила в Красное море, проходила через Баб-эль-Мандебский пролив и уходила на рынок Европы. Поэтому сейчас уже меньше [сырья] проходит через Баб-эль-Мандебский пролив, потому что объем ближневосточной нефти стал меньше. Но тем не менее трафик и в Европу, и Азию идет. И СПГ, и нефть там проходят, — резюмировал Юшков.

Ранее заместитель министра иностранных дел правительства хуситов Хусейн аль-Эззи заявил о планах движения закрыть Баб-эль-Мандебский пролив в случае продолжения препятствования мирному процессу со стороны президента США Дональда Трампа. Дипломат призвал немедленно прекратить такие действия и начать учитывать права йеменского народа и государства.