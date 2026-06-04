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04 июня 2026 в 21:34

Путин назвал условие подписания договора с Украиной

Путин: Россия хочет подписать соглашение с легитимным представителем Украины

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Россия хотела бы подписать документы с Украиной при участии легитимного представителя, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями мировых информационных агентств. Он отметил, что представителя Киева при желании можно было бы найти.

Если мы все-таки когда-то дойдем до подписания документов, я думаю, что, если есть желание закончить вооруженный конфликт мирным путем, — а у России такое желание есть — мы найдем тех, кто должен подписать соответствующий документ, было бы желание, — заявил Путин.

Ранее президент России рассказал, что при подписании мирного документа с Украиной он произнес бы фразу: «Слава богу, все закончилось». Так глава государства ответил на вопрос, что он скажет президенту Украины Владимиру Зеленскому, если сядет с ним за стол для подписания сделки.

Также Владимир Путин заявил, что российские планы по установлению контроля над всем Донбассом и заключению сделки по Украине не противоречат друг другу. Так глава государства ответил на вопрос, какой из этих двух целей Москва хочет добиться.

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