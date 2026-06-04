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04 июня 2026 в 21:10

Путин раскрыл, что сказал бы при подписании мира с Украиной

Путин заявил, что при подписании мира с Украиной сказал бы: «Слава богу»

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств рассказал, что при подписании мирного документа с Украиной он произнес бы фразу: «Слава богу, все закончилось». Так глава государства ответил на вопрос, что он скажет президенту Украины Владимиру Зеленскому, если сядет с ним за стол для подписания сделки.

Что касается того, что бы можно было друг другу сказать, если мы дойдем до окончания конфликта, то как минимум можно и нужно было бы сказать: «Слава богу, что все закончилось», — сказал российский лидер.

Путин также подчеркнул, что Россия готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами, причем на той базе компромиссов, которая была достигнута в ходе российско-американских переговоров в Анкоридже. По его словам, на те договоренности, которые обсуждались тогда, Москва согласна.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров удивился заявлениям госсекретаря США Марко Рубио в конгрессе о низких шансах на скорое завершение конфликта на Украине из-за якобы неготовности Москвы к уступкам. Министр напомнил, что Рубио присутствовал на переговорном процессе на Аляске в 2025 году.

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