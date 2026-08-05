В США узнали о тайной встрече в Вене по Украине

В США узнали о тайной встрече в Вене по Украине Bloomberg: экс-чиновники из Европы обсудили в Вене урегулирование на Украине

Бывшие высокопоставленные чиновники из Великобритании, Франции, Германии и России якобы провели встречу в июле в Вене для обсуждения возможных условий мирного урегулирования на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По данным агентства, участники встречи изучали потенциальные параметры для начала переговорного процесса.

В прошлом месяце в Вене состоялась встреча бывших высокопоставленных чиновников из Великобритании, Франции, Германии и России для изучения потенциальных условий для мирных переговоров [по Украине], — говорится в сообщении.

Агентство уточняет, что в состав участников вошли экс-советник британского премьера по нацбезопасности Тим Бэрроу, бывший статс-секретарь МИД ФРГ и экс-посол ЕС в Москве Маркус Эдерер, а также бывший высокопоставленный дипломат ЕС и Франции Пьер Вимон. Источники отказались раскрывать имена российских представителей, присутствовавших на встрече.

Ранее политолог Дмитрий Солонников выразил мнение, что Москва и Киев вряд ли заключат мирное соглашение до наступления зимы, несмотря на пожелания украинского главы Владимира Зеленского, поскольку ни одна сторона не готова сдаться на условиях оппонента. По его оценке, регулярные заявления о мире остаются лишь риторикой, лишенной реальных оснований для прекращения военных действий.