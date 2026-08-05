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05 августа 2026 в 11:30

Украина осталась без главы Минобороны на три недели

Зеленский не внес кандидата на пост министра обороны за три недели

Верховная рада Украины Верховная рада Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Президент Украины Владимир Зеленский уже три недели не вносит в Верховную раду кандидатуру на пост министра обороны, следует из данных сайта парламента страны. Исполняющим обязанности главы военного ведомства продолжает оставаться Евгений Хмара.

По действующему законодательству Украины, именно за Зеленским закреплено право вносить на утверждение Рады фигуру главы Минобороны — решение впоследствии принимается большинством голосов депутатов. В последний раз подобный документ за подписью президента появлялся 15 июля: тогда на рассмотрение была отправлена кандидатура Сергея Корецкого на пост премьер-министра.

Пауза затягивается на фоне того, что страна с 14 июля функционирует без утвержденного министра обороны — после того как Михаил Федоров покинул свой пост. Исполнение обязанностей временно возложено на Евгения Хмару. Технически решить вопрос оперативно не получается: Верховная рада ушла на каникулы до 18 августа, и пленарные заседания в этот период не проводятся.

В парламенте уже звучат тревожные голоса — затягивание процесса в условиях активной фазы конфликта называют как минимум рискованным. Недавно оппозиционное крыло во главе с Дмитрием Разумковым пыталось инициировать внеочередную сессию, чтобы проголосовать за новых руководителей сразу двух ключевых ведомств — обороны и иностранных дел. Но инициатива так и не была реализована.

Ранее Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Из состава органа были выведены экс-министр обороны Михаил Федоров, бывший главком ВСУ Александр Сырский, а также бывшие члены правительства Юлия Свириденко, Алексей Соболев и Игорь Клименко.

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