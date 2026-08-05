Диетолог рассказала о правилах питания в жару Диетолог Лебедева: в жару необходимо есть больше овощей

В жару необходимо есть больше овощей, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры диетологии Университета «РОСБИОТЕХ» Анастасия Лебедева. Она отметила, что при температуре выше 30 градусов лучше отказаться от тяжелых блюд.

Основу питания должны составлять овощи с высоким содержанием воды: огурцы (95–96% жидкости), стебли сельдерея, листовой салат, латук и шпинат. Они обеспечивают объем без нагрузки на ЖКТ и поставляют калий, теряемый с потом, — рассказала Лебедева.

Диетолог подчеркнула, что освежающий эффект также дают арбуз, дыня, цитрусовые и вишня — их лучше есть отдельно от основной еды. По ее словам, ледяные напитки пить не рекомендуется, в течение дня нужно равномерно пить чистую воду малыми глотками.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что за раз можно съедать около 200–300 граммов кабачков при отсутствии противопоказаний. Специалист подчеркнула, что лучше всего покупать свежие и молодые плоды.