Онколог рассказал, как будет работать вакцина от меланомы Онколог Гутник: вакцина от меланомы будет лечебным препаратом

Вакцина от меланомы позиционируется как лечебный, а не как профилактический препарат, рассказал НСН ведущий онколог Международной академической клиники Вадим Гутник. Он отметил, что задача лекарства — научить иммунную систему противодействовать злокачественному заболеванию.

Почему именно меланома? Потому что самый сильный иммунный ответ обычно регистрируется при меланоме, а также раке почки, раке легкого и так далее. Но ждать, что появится «золотая пуля», не нужно. Пока проходят только клинические исследования, которые подразумевают длительность, историческую перспективу, — рассказал Гутник.

Онколог подчеркнул, что считать вакцину панацеей нельзя — нужны длительные и масштабные клинические исследования. По его словам, до конца года средство получат 20 пациентов. Он считает, что этого мало, необходимы крупные рандомизированные исследования, чтобы сравнить разные группы и сделать однозначные выводы.

Ранее онколог Евгений Черемушкин рассказал, что вакцина от рака не станет панацеей, а лишь займет свое место в ряду других методов лечения наравне с хирургией и химиотерапией. Он отметил, что говорить о полной победе над онкологическими заболеваниями в ближайшие годы преждевременно.