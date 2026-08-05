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05 августа 2026 в 11:49

Онколог рассказал, как будет работать вакцина от меланомы

Онколог Гутник: вакцина от меланомы будет лечебным препаратом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Вакцина от меланомы позиционируется как лечебный, а не как профилактический препарат, рассказал НСН ведущий онколог Международной академической клиники Вадим Гутник. Он отметил, что задача лекарства — научить иммунную систему противодействовать злокачественному заболеванию.

Почему именно меланома? Потому что самый сильный иммунный ответ обычно регистрируется при меланоме, а также раке почки, раке легкого и так далее. Но ждать, что появится «золотая пуля», не нужно. Пока проходят только клинические исследования, которые подразумевают длительность, историческую перспективу, — рассказал Гутник.

Онколог подчеркнул, что считать вакцину панацеей нельзя — нужны длительные и масштабные клинические исследования. По его словам, до конца года средство получат 20 пациентов. Он считает, что этого мало, необходимы крупные рандомизированные исследования, чтобы сравнить разные группы и сделать однозначные выводы.

Ранее онколог Евгений Черемушкин рассказал, что вакцина от рака не станет панацеей, а лишь займет свое место в ряду других методов лечения наравне с хирургией и химиотерапией. Он отметил, что говорить о полной победе над онкологическими заболеваниями в ближайшие годы преждевременно.

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