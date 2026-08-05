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05 августа 2026 в 12:44

Экс-ректор ГИТИСа впервые отреагировал на новость об интересе силовиков

Экс-ректор ГИТИСа Заславский заявил, что не в курсе проверки со стороны МВД

Григорий Заславский Григорий Заславский Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Бывший ректор ГИТИСа Григорий Заславский сообщил «Коммерсанту», что ему ничего не известно о каких-либо проверках со стороны правоохранительных органов в отношении него. По данным источников, речь идет о нескольких эпизодах, включая превышение должностных полномочий и необоснованное начисление зарплаты, однако уголовное дело пока не возбуждено.

В тот же день Заславский заявил о своем уходе с поста ректора ГИТИСа, причем в пресс-службе вуза уточнили, что заявление было написано по собственному желанию. Выборы нового руководителя состоятся 15 сентября, а до этого времени обязанности ректора будет временно исполнять главный бухгалтер Ольга Ермакова.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов досрочно ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на новую работу. Он возглавлял регион с 2017 года, когда победил на досрочных выборах.

Кроме того, советника министра сельского хозяйства России, бывшего и. о. председателя правительства Удмуртии Ольгу Абрамову назначили временно исполняющей обязанности руководителя республики. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. По словам Абрамовой, новое назначение стало для нее серьезным вызовом и большой ответственностью.

Россия
ГИТИС
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