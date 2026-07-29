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29 июля 2026 в 12:54

Названа причина ухода Бречалова с поста главы Удмуртии

Бречалов досрочно ушел в отставку в связи с переходом на новое место работы

Александр Бречалов Александр Бречалов Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Глава Удмуртии Александр Бречалов досрочно ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на новую работу, сообщается в официальном Telegram-канале регионального правительства. Бречалов возглавил регион в 2017 году, одержав победу на досрочных выборах.

Александр Бречалов покинул пост главы Удмуртии по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы, — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что врио руководителя Удмуртии назначили советника министра сельского хозяйства России, бывшего и. о. председателя правительства республики Ольгу Абрамову. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. По словам Абрамовой, для нее это серьезный вызов и огромная ответственность.

До этого Путин встретился с Абрамовой в Кремле. Глава государства поинтересовался, как она оценивает текущую ситуацию в Удмуртии. Абрамова подчеркнула, что сейчас в республике заложен значительный фундамент для развития. Ведутся активные проекты, в том числе в сфере дорожного строительства, ЖКХ и в социальной сфере.

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