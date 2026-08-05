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05 августа 2026 в 13:46

Пожар вместо ключей: обманутая мошенниками пенсионерка впала в кому

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В Москве пенсионерка, обманутая по «схеме Долиной», подожгла свою квартиру в день, когда должна была передать ключи новой собственнице. Сама женщина получила множественные ожоги. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Встреча с судебными приставами

5 августа 68-летняя учительница обязана была передать ключи от квартиры в доме на улице Менжинского, которую продала 30-летней коллеге Нино Цитлидзе. Сумма покупки составила 9,5 млн рублей.

После разговора с сотрудниками ФССП женщина взяла горючую жидкость и подожгла жилище. Изначально сообщалось, что у самой поджигательницы сгорело около 50% тела. Позже стало известно, что повреждено 70% кожного покрова — сгорели спина и грудь. При этом известно, что в прошлом году у москвички обнаружили онкологическое заболевание.

Пенсионерку доставили в больницу. Там она находится в состоянии комы, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Во время произошедшего огонь перекинулся и на мебель. Квартира выгорела практически полностью: кухня, коридор, гостиная и спальня залиты водой. Также пострадала квартира соседей сверху, на нее перекинулся огонь.

Судебный пристав пытался вытащить пенсионерку из пламени и сам получил ожоги — у него повреждены пламенем руки. Виновнице пожара грозит реальный срок.

Поджигала военкомат

Известно, что пожилая учительница еще в 2022 году отдала мошенникам все накопления, кредитные средства, деньги от продажи квартиры и подожгла военкомат Коптевского района по их заданию. За последнее преступление женщину приговорили к двум годам колонии условно.

Обманутая женщина отказалась отдавать ключи покупательнице недвижимости. Та четыре года продолжала платить ипотеку, которую оформила для покупки жилья. Жить она продолжала на съемных квартирах.

Telegram-канал Mash пишет, что до дня инцидента женщина уже проигнорировала два уведомления о выселении.

«Возьму свои вещи»

Законная владелица недвижимости Нино Цитлидзе рассказала, что женщина поначалу пыталась изобразить, будто готова собрать вещи и выехать из квартиры, но позже произошло возгорание.

«Сначала она не открыла дверь, после дверь специалисты вскрыли. И служба судебных приставов ей уже сообщила, что необходимо сейчас забрать ценные вещи и выселиться из квартиры. На что она сказала: „Хорошо, сейчас возьму свои вещи“. И буквально через одну-две минуты возник пожар», — рассказала Нино.

Девушка отметила, что дом газифицированный, поэтому пенсионерка фактически подвергла опасности весь подъезд.

«Мы быстро выбежали, судебный пристав еще дальше зашел в огонь, и, собственно говоря, он получил ожоги. Фактически она сегодня повторно подвергла опасности жизнь жителей дома, жизнь присутствующих, то есть люди могли пострадать», — сетует законная владелица квартиры.

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Общество
пожары
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происшествия
пенсионеры
Москва
Россия
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
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