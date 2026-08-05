Стало известно, что произошло с устроившей поджог квартиры москвичкой Mash: устроившая поджог квартиры жительница Москвы впала в кому

Жительница Москвы, устроившая поджог в собственном доме, после госпитализации впала в кому, сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что сейчас пенсионерка находится под аппаратом искусственной вентиляции легких.

Как пишут авторы, у женщины диагностировали 70% ожогов тела — в результате инцидента сгорели живот, спина и грудь. Уточняется, что в прошлом году у москвички обнаружили онкологическое заболевание.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы устроила пожар в собственной квартире во время визита судебных приставов, которые хотели изъять у нее недвижимость. Огонь быстро распространился по жилому помещению. В результате инцидента пострадали три человека, включая хозяйку квартиры.

До этого в Ростове-на-Дону полиция развернула на месте пожара на автозаправочной станции в Северном жилом массиве мобильную приемную для помощи пострадавшим жителям. По последним данным МЧС, в результате возгорания сгорел 21 автомобиль, сама АЗС и одно здание.