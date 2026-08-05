На месте пожара на АЗС в Ростове развернули мобильную приемную полиции

На месте пожара на АЗС в Ростове развернули мобильную приемную полиции

Полиция развернула в Ростове-на-Дону на месте пожара на автозаправочной станции в Северном жилом массиве мобильную приемную для помощи пострадавшим жителям, сообщили в ГУ МВД по региону во «ВКонтакте». По данным МЧС, в результате возгорания сгорел 21 автомобиль, сама АЗС и одно здание.

Для оказания оперативной помощи жителям, чье имущество и транспортные средства пострадали в результате возгорания в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону, на месте происшествия развернута мобильная приемная полиции, — говорится в заявлении.

Ранее глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что загорелась автозаправочная станция. По его данным, пожар произошел на территории Северного жилого массива.

Кроме того, в Санкт-Петербурге в ночь на 3 августа на Лиговском проспекте близ Московского вокзала вспыхнул масштабный пожар. Как сообщили в городском управлении МЧС, пламя распространилось на кровле строения, охватив территорию в 300 квадратных метров.

Также в ГУ МЧС России по Ленинградской области сообщили, что два человека пострадали при пожаре на складе бумаги в деревне Старицы на территории промзоны. Оба пострадавших были госпитализированы.