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05 августа 2026 в 11:50

Почти 800 домов в российском городе остались без воды

Около 700 частных домов и 76 МКД в Улан-Удэ остались без воды из-за аварии

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Около 700 частных домов, 76 многоэтажек, три социальных объекта остались без воды из-за аварии в микрорайонах Аршан и Лысая Гора в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Водоканала». Отключение затронуло жителей микрорайонов Аршан и Лысая Гора.

В связи с необходимостью устранения повреждения организовано временное отключение водоснабжения. Под отключение попали: жители микрорайонов Аршан и Лысая гора; три социально значимых объекта, 72 многоквартирных дома (двухэтажные), два МКД (пятиэтажные), два МКД (четырехэтажные), 700 индивидуальных жилых домов, — рассказала представитель компании.

Утечку обнаружили на пожарном гидранте во время дренирования водовода. Неисправность устраняют. По словам собеседника агентства, для жителей организован подвоз воды.

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная сообщила, что в регионе 2 августа без холодного водоснабжения остались жители четырех муниципалитетов. Вода отключена в городах Гуково и Зверево, а также в Каменском и Красносулинском районах.

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