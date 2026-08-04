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04 августа 2026 в 18:03

Появились подробности об отключении энергоснабжения на ЗАЭС

ЗАЭС: внешнее энергоснабжение восстановлено после кратковременного отключения

ЗАЭС ЗАЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
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Внешнее энергоснабжение восстановили на Запорожской АЭС после кратковременного отключения, сообщила пресс-служба станции в мессенджере МАКС. Менее чем через час напряжение было подано снова.

Менее чем через час напряжение было восстановлено. В настоящее время собственные нужды Запорожской АЭС обеспечиваются по линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1», — говорится в сообщении.

Ранее Международное агентство по атомной энергии сообщило о потере внешнего электроснабжения на ЗАЭС. Уточнялось, что это стало 24-м подобным случаем с начала конфликта на Украине. При этом в ведомстве не стали уточнять причину случившегося.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что главного инженера Запорожской АЭС, погибшего при атаке дрона Вооруженных сил Украины, посмертно представят к государственной награде. По его словам, покойный был профессионалом и душой коллектива. Также губернатор уточнил, что Яковлев проработал на станции более 20 лет. Инженер погиб, когда дрон ВСУ атаковал служебную машину.

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