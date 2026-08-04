Раскрыты подробности о пожаре на производственном объекте в Перми

Раскрыты подробности о пожаре на производственном объекте в Перми МЧС: площадь пожара на производственном объекте в Перми составила 800 кв. метров

Площадь пожара на производственном объекте в Перми, где произошло возгорание емкости с дизельным топливом, составила 800 кв. метров, сообщила региональная пресс-служба ГУ МЧС России в МАКСе. Отмечается, что на месте был развернут оперативный штаб.

Предварительная площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Тушение продолжается, созданы два боевых участка, задействованы ручные, лафетные и пенные стволы, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Перми произошел пожар на территории Камского завода масел. В Главном управлении МЧС России по Пермскому краю сообщили, что инцидент зафиксирован на улице Соликамской. В ведомстве подчеркнули, что на текущий момент информация о пострадавших отсутствует.

До этого пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) сообщила, что возгорание произошло на складе Wildberries в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Красном Бору Ленинградской области. Люди были заблаговременно эвакуированы, пострадавших нет.