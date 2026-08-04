Путин передал часть полномочий правительства ведомствам

Президент России Владимир Путин указом передал часть полномочий правительства различным ведомствам, следует из текста документа на сайте опубликования правовых актов. Изменения затронули МЧС, МВД, Минобороны, Минтранс, Минфин.

Так, спасатели теперь ответственны за утверждение правил противопожарного режима, порядок расчетов пожарного риска и критериев отнесения населенных пунктов и детских лагерей к зонам риска лесных пожаров, а также нормы вещевого имущества для пожарных. В то же время Минтранс может утверждать порядок и периодичность техосмотра трамваев и троллейбусов, а также классификацию работ по содержанию аэродромов. Ведомство сможет делать это по согласованию с МВД.

Минфин начнет вести перечень банков для блокировки средств участников госзакупок. Минобороны установит нормы вещевого имущества для военнослужащих. Руководитель ФССП согласует нормы обеспечения сотрудников. В то же время МВД получило право утверждать порядок перевозки детей в автобусах по согласованию с Росавтодором, правила сдачи экзаменов на права, выдачи и возврата водительских удостоверений.

Ранее Путин подписал закон, по которому мигранты с судимостью не смогут жить в России. Отказ в выдаче необходимых документов не зависит от тяжести преступления.