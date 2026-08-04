Бенефициары ударов Украины по объектам Каспийского трубопроводного консорциума очевидны для Москвы, заявил ТАСС заместитель главы МИД России Михаил Галузин. По его словам, киевские власти стали «прокси глобальных западных элит», которые стремятся перестроить мировую экономику в своих интересах и руками Украины нанести России так называемое стратегическое поражение.

Очевидно, кто является бенефициаром этих действий Киева. Неслучайно министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев имел беседу с госсекретарем США Марко Рубио по этим вопросам 29 июля, если я правильно помню. И конечно же, киевский режим, в том числе и таким негодным, провокационным, преступным способом, пытается выполнить заказ своих западных кураторов на нанесение России так называемого стратегического поражения, — пояснил замглавы МИД.

Ранее морской терминал КТК подвергся налету беспилотников. Атака произошла во время погрузочных работ. Как рассказали в КТК, нападению подверглись два морских танкера ASIA. В результате на одном из судов возник пожар.

Позже Казахстан временно приостановил погрузку нефти на объектах КТК для обеспечения безопасности судов. В министерстве энергетики республики подтвердили снижение объемов добычи нефти. Как пояснили в Минэнерго, мера направлена на обеспечение стабильности производственных процессов.