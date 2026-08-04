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04 августа 2026 в 07:04

Раскрыто число пострадавших работников Wildberries после атак ВСУ на склады

Мирошник: 10 сотрудников WB пострадали за неделю из-за атак ВСУ на склады

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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По меньшей мере 10 сотрудников компании Wildberries получили травмы за прошедшую неделю в результате ударов Вооруженных сил Украины по складским объектам, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Под атаки попали объекты в Пензенской, Рязанской, Самарской и Волгоградской областях, а также в Удмуртии.

Украинские беспилотники нанесли удары по крупным региональным логистическим и сортировочным центрам маркетплейса. В Пензенской области складской комплекс атаковали около 15 дронов, после чего возник пожар на площади 62 тыс. кв. метров. Из здания эвакуировали 226 сотрудников, четыре человека получили ранения.

В Рязанской области после попадания беспилотника на складе также вспыхнул пожар. Из-за возгорания произошло частичное обрушение конструкций, шесть человек были госпитализированы.

Объекты маркетплейса в Удмуртии, расположенные в Сарапуле и Ижевске, дважды подверглись налетам, из-за чего в Сарапуле началось открытое горение, была проведена эвакуация персонала. В конце недели под аналогичные удары попали складские помещения Wildberries в Волгоградской и Самарской областях, — заключил он.

Ранее один мирный житель погиб, еще 23 человека получили ранения в результате атак ВСУ в Херсонской области с 31 июля, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Оперативная обстановка в последние дни оставалась напряженной, добавил он.

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