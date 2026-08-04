Склад Wildberries объят огнем из-за атаки БПЛА в российском регионе

Возгорание произошло на складе Wildberries в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Красном Бору Ленинградской области, сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ). Люди были заблаговременно эвакуированы, предварительно пострадавших нет.

Из-за атаки на логистическом объекте компании в Красном Бору (Ленинградская область) возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация. Предварительно пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Прием текущих поставок на объекте временно ограничен, они перенаправлены на другие склады компании. Информация о масштабах повреждений уточняется. На месте работают оперативные службы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о пяти погибших и шести пострадавших при атаке БПЛА. Повреждены склад, электроподстанция и административное здание в промзоне Новоселок. На месте работают оперативные службы.

Также сообщалось, что один мирный житель погиб, еще 23 человека получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины в Херсонской области с 31 июля. Как уточнял губернатор региона Владимир Сальдо, оперативная обстановка в последние дни оставалась напряженной.