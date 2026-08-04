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04 августа 2026 в 08:08

Российские военные потопили четыре сухогруза ВСУ

Российские военные потопили четыре сухогруза ВСУ в Одессе и Николаеве

Фото: Евгений Епанчинцев /РИА Новости
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Российские войска поразили по одному сухогрузу в портах Николаев и Южный вечером 3 августа, а также еще два аналогичных судна в море, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. Атаке также подвергся терминал, где ВСУ ремонтировали военную технику а Черноморске.

Ранее старший лейтенант ВС России Андрей Ситников уничтожил склад горюче-смазочных материалов, технику и до 10 военнослужащих ВСУ. В Министерства обороны РФ уточнили, что во время выдвижения на огневую позицию расчет столкнулся с атакой FPV-дронов противника. В ведомстве также сообщили о действиях ефрейтора Максима Князева, который выявил маршрут противника и помог скорректировать удар.

Тем временем артиллеристы Южной группировки уничтожили два пункта временной дислокации с живой силой противника в районе Алексеево-Дружковки. Операторы беспилотников 6-й мотострелковой дивизии обнаружили цели и передали координаты, а артиллерия нанесла удары.

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