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04 августа 2026 в 08:56

Обломок БПЛА рухнул на склад Wildberries в российском регионе

Стена складского помещения WB под Тверью повреждена при падении обломка БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Обломок беспилотного летательного аппарата упал на складское помещение Wildberries в поселке Эммаусс под Тверью, частично повредив стену, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев в мессенджере МАКС. Инцидент произошел в ночь на 4 августа при отражении атаки БПЛА.

При отражении атаки БПЛА сегодня ночью обломком беспилотника частично повреждена стена складского помещения Wildberries в поселке Эммаусс Калининского округа, — написал Королев.

Ранее пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) сообщила, что возгорание произошло на складе Wildberries в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Красном Бору Ленинградской области. Люди были заблаговременно эвакуированы, пострадавших нет.

Утром 4 августа пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали 320 украинских беспилотников над регионами России. В ночь на 3 августа сбили 131 БПЛА. Утром 2 августа в Минобороны сообщили о перехвате 635 украинских беспилотников.

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