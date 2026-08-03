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03 августа 2026 в 07:16

ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 131 БПЛА

Минобороны РФ: силы ПВО за ночь ликвидировали 131 украинский БПЛА над Россией

Фото: МО РФ
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Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 131 украинский беспилотник над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Крым и акваторию Черного моря.

В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 мск 2 августа до 07:00 мск 3 августа, дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — сказано в сообщении.

Утром 2 августа пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 635 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Крым, Краснодарский край и акватории Азовского и Черного морей.

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