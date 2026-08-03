Складской комплекс вспыхнул под Владимиром из-за дронов ВСУ

В Собинском районе Владимирской области беспилотник Вооруженных сил Украины нанес удар по объекту складской инфраструктуры, сообщил губернатор Александр Авдеев в канале на платформе МАКС. На месте происшествия возник пожар, персонал был оперативно эвакуирован.

В Собинском округе БПЛА атакован складской комплекс. Есть разрушения, пожар. Люди эвакуированы. На месте работают оперативные службы. Сохраняется беспилотная опасность. Соблюдайте меры предосторожности, — написал он.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ информировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 131 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Крым и акваторию Черного моря.

До этого врио губернатора Александр Шуваев сообщил, что за последние два месяца интенсивность атак со стороны Вооруженных сил Украины на Белгородскую область возросла более чем вдвое. Он также привел данные о работе средств противовоздушной обороны за первые два дня августа.