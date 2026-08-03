Во время совместных командно-штабных учений миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2023»

В ОДКБ назвали условие применения ядерного оружия Постпред РФ Васильев: ОДКБ может применить ядерное оружие для защиты союзников

Стратегия коллективной безопасности ОДКБ и военная доктрина России предполагают возможность применения ядерного оружия для защиты союзников в случае нападения на них, заявил РИА Новости постпред РФ при организации Виктор Васильев. Так он ответил на вопрос о вероятном размещении российского ядерного вооружения на территории других стран блока.

Принятые в развитие данной Стратегии документы, а также военная доктрина Российской Федерации предполагают возможность использования ядерного оружия, в том числе и для защиты союзников в случае нападения, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что Москва остается приверженной принципам нераспространения ядерных вооружений. Вместе с тем, по словам представителя Кремля, за странами должно сохраняться право на использование атома в гражданских целях.

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Соединенные Штаты, Германия и Великобритания подрывают стабильность глобальной системы ядерного нераспространения. Дипломат отметил, что страны НАТО пытаются добиться военного доминирования, нанося урон безопасности других государств.