Российская армия ударила по четырем сухогрузам ВСУ Минобороны РФ: за ночь поражены четыре сухогруза, перевозившие грузы для ВСУ

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ, и за ночь поразили четыре сухогруза, сообщили в Минобороны РФ. Три из них были поражены в акватории Черного моря, еще один — в порту Николаев. Удары наносились с помощью БПЛА.

Поражены: в акватории Черного моря — три сухогруза, перевозившие грузы военного назначения; в порту Николаев — сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ, — говорится в сообщении.

До этого Министерство обороны РФ сообщило, что экипажи ВКС России нанесли удар по пунктам управления БПЛА и пункту временной дислокации противника в Харьковской области и в Райгородке ДНР. В ходе операций применялись авиационные бомбы ФАБ-500, ФАБ-250 и управляемая ракета ЛМУР Х-39.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что Вооруженные силы Украины натягивают антидроновые сетки на дорогах у Дружковки в Донецкой Народной Республике, чтобы защитить логистические маршруты от ударов российских FPV-дронов. По его словам, эти меры вряд ли смогут кардинально изменить обстановку на участке фронта из-за ограниченной протяженности защитных конструкций.