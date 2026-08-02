Эксперт раскрыл, как Киев пытается спастись у донецкой Дружковки

Вооруженные силы Украины натягивают антидроновые сетки на дорогах у Дружковки в Донецкой Народной Республике в надежде защитить логистические маршруты от ударов российских FPV-дронов, сообщил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев. По его словам, основные бои на этом направлении ведутся с применением артиллерии и беспилотников. Эксперт также отметил, что подобные меры вряд ли смогут кардинально изменить обстановку на участке фронта, поскольку защитные конструкции имеют ограниченную протяженность.

Они там пытаются выстроить логистику, закрыть дороги сетками для того, чтобы наши FPV-дроны не летали, но это пока временное явление. По всей вероятности, им какие-то деньги дали и они своим кураторам пытаются показать, что они их используют по назначению. По сути, там несколько километров будет этих сетей возведено — на этом все и закончится, — сказал Киселев.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что оборонительные позиции Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Кияница и Храповщина Сумской области существенно ослабли. По его словам, Киев испытывает острый дефицит резервов для восполнения потерь на этом участке фронта.