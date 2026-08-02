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02 августа 2026 в 07:23

В ФНПР озвучили, почему женский труд оплачивается ниже мужского

Глава ФНПР Черногаев сравнил зарплаты и обязанности мужчин и женщин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В мире до сих пор сохраняется разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами, заявил в беседе с ТАСС председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев. Это происходит из-за отраслевого разделения: женский труд чаще востребован в менее оплачиваемых сферах, требующих усидчивости и внимания к деталям.

Там, где требуется рутинный труд, где нужна усидчивость, например, это специалисты по обработке данных, экономисты, бухгалтерские и финансовые работники, там применяется в основном женский труд. К сожалению, этот труд не так высоко оплачивается, нежели тот, который связан с опасными производствами, с вредными факторами, с тяжелыми условиями труда, где в основном задействованы мужчины, — отметил эксперт.

Вместе с тем глава ФНПР отметил положительную динамику. Так, сфера применения женского труда постепенно расширяется благодаря улучшению условий на рабочих местах. Он также назвал благоприятной тенденцией рост профессиональных возможностей для женщин, однако предупредил, что это не должно негативно сказываться на их репродуктивном здоровье.

Ранее сообщалось, что по итогам мая число российских субъектов, где среднемесячный доход работающих граждан перешагнул стотысячную отметку, достигло 25. Безусловным лидером по уровню оплаты труда остается Чукотский автономный округ — здесь средний заработок составил 260,7 тыс. рублей.

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