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01 августа 2026 в 05:55

К чему снится ловить мышей? Полный гид по сонникам

К чему снится ловить мышей К чему снится ловить мышей Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сон, в котором вам довелось ловить мышей, на первый взгляд может показаться неприятным. Но большинство сонников трактуют его скорее положительно, хотя и с важными предостережениями. Это символ вашей активности, готовности бороться с обстоятельствами и мелкими, но досадными проблемами. Ключевую роль в расшифровке играют детали: способ ловли, ее результат и даже цвет грызуна.

Общее толкование

Если вам приснилось, что вы ловили мышей руками, сонник Феломена сулит успех в начинаниях и улучшение финансового положения. Для молодой девушки такой сюжет может предвещать скорое замужество. Однако в некоторых трактовках ловля руками предупреждает о нелепой ситуации, в которую вы можете попасть.

  • Сон, где грызун попался в мышеловку, также считается добрым знаком, символизирующим преодоление трудностей и победу над противниками.

  • Убить мышь во сне — к полному разрешению всех проблем и устранению конкурентов.

  • Если же мышь убежала, это говорит о том, что исход борьбы с врагами будет сомнительным, а победа может оказаться иллюзорной.

Сонник Миллера предупреждает, что наблюдать за мышью и пытаться ее поймать — к неприятностям в доме или обману со стороны друзей. Если во сне вы бегали за мышью, это может символизировать ухаживания или скорое сватовство, особенно для мужчин. Белые мыши в сновидении — крайне благоприятный знак, сулящий удачу в делах и крепкое супружеское счастье.

К чему снится ловля мышей К чему снится ловля мышей

К чему снится ловить мышей мужчинам и женщинам

Для мужчины сон о ловле мышей может иметь специфическое значение. Это часто указывает на его стремление к контролю и решению мелких, но раздражающих проблем, а также на желание отомстить за предательство или измену. В некоторых сонниках это символизирует его готовность к активным действиям, чтобы не упустить возможность, и даже указывает на сомнения в верности партнерши.

Для женщины такой сон, напротив, может нести предупреждение. Ловить мышь во сне — к появлению злобной завистницы или соперницы, которая пытается разрушить ее счастье. Однако, если поймать мышь удалось, это сулит победу над недоброжелательницей. Также сон может указывать на мелкие ссоры с родственницами, например со свекровью. В то же время, если женщина поймала мышь и отпустила, это может предвещать беременность.

В целом сон о ловле мышей призывает вас не сидеть сложа руки, быть внимательнее к окружению и не упускать шансы, которые дает судьба.

Ранее мы выяснили, к чему снятся мухи.

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Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
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