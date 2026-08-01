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01 августа 2026 в 05:00

В МИД РФ озвучили, зачем США участвуют в украинском урегулировании

Мирошник: США занимаются украинским конфликтом только в рамках своих интересов

Здание МИД РФ Здание МИД РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Вашингтон включен в процесс украинского урегулирования исключительно исходя из собственных целей, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, для США главное — подтвердить статус гегемона и контроль над ситуацией.

Американцы будут участвовать в процессе урегулирования исключительно с точки зрения собственных возможностей и собственных интересов. И один из интересов — это, конечно же, подтверждение своей доминанты, подтверждение того, что они являются гегемонами и могут повлиять на реализацию урегулирования, — уточнил дипломат.

Он напомнил, что американский лидер Дональд Трамп регулярно с гордостью говорит о завершении восьми конфликтов, но при этом не стесняется перезасчитывать их при возобновлении. Мирошник сравнил такой подход с TikTok, где короткие серии эпизодов приносят американцам прибыль и укрепляют доминирование, но не ведут к долгосрочному миру.

Российская сторона подчеркивает, что любые переговоры должны учитывать интересы всех участников, а не только амбиции Вашингтона. Пока же позиция США остается прагматичной и эгоистичной, что ставит под вопрос их роль как посредника.

Ранее Трамп обратил внимание, что сделка США и Украины о редкоземельных металлах предоставляет Вашингтону практически неограниченный доступ к украинским ресурсам. Он назвал это соглашение «очень хорошей сделкой».

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