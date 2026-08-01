В МИД РФ озвучили, зачем США участвуют в украинском урегулировании Мирошник: США занимаются украинским конфликтом только в рамках своих интересов

Вашингтон включен в процесс украинского урегулирования исключительно исходя из собственных целей, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, для США главное — подтвердить статус гегемона и контроль над ситуацией.

Американцы будут участвовать в процессе урегулирования исключительно с точки зрения собственных возможностей и собственных интересов. И один из интересов — это, конечно же, подтверждение своей доминанты, подтверждение того, что они являются гегемонами и могут повлиять на реализацию урегулирования, — уточнил дипломат.

Он напомнил, что американский лидер Дональд Трамп регулярно с гордостью говорит о завершении восьми конфликтов, но при этом не стесняется перезасчитывать их при возобновлении. Мирошник сравнил такой подход с TikTok, где короткие серии эпизодов приносят американцам прибыль и укрепляют доминирование, но не ведут к долгосрочному миру.

Российская сторона подчеркивает, что любые переговоры должны учитывать интересы всех участников, а не только амбиции Вашингтона. Пока же позиция США остается прагматичной и эгоистичной, что ставит под вопрос их роль как посредника.

Ранее Трамп обратил внимание, что сделка США и Украины о редкоземельных металлах предоставляет Вашингтону практически неограниченный доступ к украинским ресурсам. Он назвал это соглашение «очень хорошей сделкой».