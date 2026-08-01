«Это мерзко»: кипрский журналист уличил Зеленского во лжи Журналист Христофору: Зеленский от отчаяния лжет о реальных потерях ВСУ

Искажение информации Владимиром Зеленским относительно потерь Вооруженных сил Украины демонстрирует его отчаяние, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире собственного YouTube-канала. Он назвал действия украинского лидера мерзкими.

Зеленский идет в ва-банк, как будто эта дикая ложь поможет поддерживать поток денег, увеличит поток оружия и даст шансы. Это не ошибка, а сознательная попытка выдать поражение за победу. И это мерзко, — указал журналист.

По словам Христофору, Зеленский действует в отчаянной манере. Он подчеркнул, что президент намеренно исказил данные о потерях, стремясь создать благоприятный образ для западной аудитории. Кроме того, журналист обратил внимание, что молчание других представителей СМИ и отсутствие противодействия свидетельствует о том, что Зеленский старательно стремится обострить конфликт.

Ранее бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель передавала, что попытки Зеленского скрыть реальный масштаб потерь украинской армии вызывают вопросы с этической точки зрения. Озвученная главой цифра потерь ВСУ является нереалистичной и вызывает сомнения, констатировала она.