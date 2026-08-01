Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
01 августа 2026 в 05:52

«Это мерзко»: кипрский журналист уличил Зеленского во лжи

Журналист Христофору: Зеленский от отчаяния лжет о реальных потерях ВСУ

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Искажение информации Владимиром Зеленским относительно потерь Вооруженных сил Украины демонстрирует его отчаяние, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире собственного YouTube-канала. Он назвал действия украинского лидера мерзкими.

Зеленский идет в ва-банк, как будто эта дикая ложь поможет поддерживать поток денег, увеличит поток оружия и даст шансы. Это не ошибка, а сознательная попытка выдать поражение за победу. И это мерзко, — указал журналист.

По словам Христофору, Зеленский действует в отчаянной манере. Он подчеркнул, что президент намеренно исказил данные о потерях, стремясь создать благоприятный образ для западной аудитории. Кроме того, журналист обратил внимание, что молчание других представителей СМИ и отсутствие противодействия свидетельствует о том, что Зеленский старательно стремится обострить конфликт.

Ранее бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель передавала, что попытки Зеленского скрыть реальный масштаб потерь украинской армии вызывают вопросы с этической точки зрения. Озвученная главой цифра потерь ВСУ является нереалистичной и вызывает сомнения, констатировала она.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
потери
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый предупредил о главных астрономических событиях в августе
Стало известно, как мошенники обманывают релокантов
Россиянам перечислили основные признаки старения
Российский военный раскрыл новую тактику маскировки дронов ВСУ
Жители Курганской области рассказали о граде размером с куриное яйцо
Дроны потопили три судна на Черном море: успехи ВС РФ к утру 1 августа
«Это мерзко»: кипрский журналист уличил Зеленского во лжи
Жительница Приморья погибла на железнодорожной станции
Российские военные закрепились близ двух сел в Сумской области
В Госдуме рассказали об индексации маткапитала
Назван главный фактор риска возникновения рака легкого
В МИД РФ озвучили, зачем США участвуют в украинском урегулировании
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 августа
Обманувший Долину мошенник намерен выйти из колонии по УДО
Силы ПВО сработали в небе над Москвой
«Шерстят по домам»: ВСУ уличили в мародерстве в Дружковке ДНР
Два крупных российских аэропорта изменили график работы
М-12 «Восток» дойдет до Тюмени: стоимость проезда, время в пути из Москвы
Названы лидеры российского зарплатного роста в мае
SHOT сообщил о поражении военных объектов в Киеве
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания
Общество

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.