Россиянам перечислили основные признаки старения

Основными маркерами старения являются снижение функций органов, замедление скорости передвижения, а также когнитивные и сенсорные нарушения, сообщила РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева. По ее словам, именно эти сигналы организма должны стать поводом для более внимательного отношения к своему здоровью.

Очевидные признаки старения — это снижение функций разных органов и систем, замедление скорости ходьбы, когнитивные и сенсорные нарушения, а также нарушения зрения и слуха, — сказала Ткачева.

Она также напомнила, что в соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения, период молодости заканчивается в возрасте 45 лет. Вакцинация против пневмококка и гриппа способствует снижению вероятности развития инфекционных заболеваний и потенциально может продлить продолжительность жизни.

Ранее эндокринолог и диетолог Антон Поляков рассказал, что употребление черники замедляет биологическое старение — эта ягода поддерживает сердечно-сосудистую и иммунную системы. Он отметил, что в этом продукте содержатся витамины K и А.