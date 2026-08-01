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01 августа 2026 в 06:19

Россиянам перечислили основные признаки старения

Гериатр Ткачева: снижение функций органов являются признаками старения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Основными маркерами старения являются снижение функций органов, замедление скорости передвижения, а также когнитивные и сенсорные нарушения, сообщила РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева. По ее словам, именно эти сигналы организма должны стать поводом для более внимательного отношения к своему здоровью.

Очевидные признаки старения — это снижение функций разных органов и систем, замедление скорости ходьбы, когнитивные и сенсорные нарушения, а также нарушения зрения и слуха, — сказала Ткачева.

Она также напомнила, что в соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения, период молодости заканчивается в возрасте 45 лет. Вакцинация против пневмококка и гриппа способствует снижению вероятности развития инфекционных заболеваний и потенциально может продлить продолжительность жизни.

Ранее эндокринолог и диетолог Антон Поляков рассказал, что употребление черники замедляет биологическое старение — эта ягода поддерживает сердечно-сосудистую и иммунную системы. Он отметил, что в этом продукте содержатся витамины K и А.

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