Невролог объяснила, как замедлить старение мозга

Ходьба помогает замедлить старение мозга, рассказала KP.RU врач-невролог высшей категории, детский невролог Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России, доцент, д.м.н. Ирина Преображенская. Она отметила, что пластичность мозга зависит от уровня активности.

Одной только умственной нагрузки для поддержания мозга в хорошей форме недостаточно. Ежедневная получасовая прогулка пешком — это обязательный минимум. Это примерно 8 тыс. шагов, которые на самом деле необходимы нашему мозгу, — рассказала Преображенская.

Невролог подчеркнула, что тренировать мозг не поздно в любом возрасте. По ее словам, также, чтобы мозг строил новые нейронные связи, нужно заниматься тем, что дается с трудом и чем раньше не занимались.

Ранее невролог Павел Хорошев рассказал, что качественное питание и полноценный ночной отдых станут лучшей профилактикой деменции. Он призвал вести здоровый образ жизни с малых лет и приучать к этому детей.