Невролог дал советы, как предотвратить развитие деменции

Качественное питание и полноценный ночной отдых станут лучшей профилактикой деменции, заявил в беседе с НСН невролог Павел Хорошев. Он призвал вести здоровый образ жизни с малых лет и приучать к этому детей.

Обычно деменцию можно предотвратить за счет изменения образа жизни и питания. Есть множество факторов, которые действуют на головной мозг и истощают наши когнитивные способности на протяжении многих десятилетий. Чем раньше начать за этим следить, тем лучше. Родители должны формировать у ребенка правильный образ жизни — обеспечивать достаточное количество сна (не меньше восьми часов в сутки, желательно девять). Также важно качественно и полноценно питаться. Следует исключить из рациона различные стимуляторы и газированные напитки. Очень важно приучить ребенка пить достаточное количество воды, — посоветовал Хорошев.

Врач объяснил, что во время сна в головном мозге происходит «уборка»: тестируются синапсы, удаляются отжившие нейроны и вырастают новые, а также очищаются поверхности нервных клеток от тау-белка и амилоидов, которые могут привести к болезни Альцгеймера. Если сон недостаточно глубокий или сопровождается частыми пробуждениями, этот процесс нарушается, что крайне неблагоприятно для здоровья.

Ранее невролог Галина Чудинская заявила, что аэробные упражнения, в том числе ходьба, бег и плавание, и другая физическая активность помогут сохранить здоровье мозга до глубокой старости. По ее словам, даже прогулка на 45 минут в день улучшает память и снижает риск деменции.