Невролог дала советы, как поддержать здоровье мозга до глубокой старости

Аэробные упражнения, в том числе ходьба, бег и плавание, и другая физическая активность помогут сохранить здоровье мозга до глубокой старости, заявила РИАМО невролог Галина Чудинская. По ее словам, даже прогулка на 45 минут в день улучшает память и снижает риск деменции.

Помимо движения, важно правильное питание, а именно диета, богатая овощами, фруктами, рыбой, орехами и цельными злаками, отметила Чудинская. Особенную пользу для мозга приносят омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в лососе и сардинах. Непрерывный сон от семи до девяти часов очищает мозг от токсинов и укрепляет нейронные связи. Хронический недосып напротив ухудшает его работу — внимание, память и другие когнитивные способности.

Врач напомнила, что мозгу необходима постоянная интеллектуальная нагрузка. Чтение, решение головоломок, изучение языков, стратегические игры стимулируют этот орган на создание новых нейронных путей. А осваивание новых занятий повышает резерв этого органа и его адаптивность.

Наконец, для поддержания здоровья мозга немаловажны постоянно общение с людьми, социальная вовлеченность и навыки управления стрессом. В борьбе с последним могут помочь медитация, йога, дыхательные упражнения и спорт.

Ранее американские диетологи Лаура М. Али и Мэгги Мун заявили, что слегка недозрелые бананы особенно полезны для когнитивных функций. В них содержится много пребиотиков, которые способствуют снижению уровня свободных радикалов, уменьшению воспаления и улучшению работы нейронов.