Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 10:53

Невролог дала советы, как поддержать здоровье мозга до глубокой старости

Врач Чудинская: аэробные занятия позволят сохранить здоровье мозга до старости

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Аэробные упражнения, в том числе ходьба, бег и плавание, и другая физическая активность помогут сохранить здоровье мозга до глубокой старости, заявила РИАМО невролог Галина Чудинская. По ее словам, даже прогулка на 45 минут в день улучшает память и снижает риск деменции.

Помимо движения, важно правильное питание, а именно диета, богатая овощами, фруктами, рыбой, орехами и цельными злаками, отметила Чудинская. Особенную пользу для мозга приносят омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в лососе и сардинах. Непрерывный сон от семи до девяти часов очищает мозг от токсинов и укрепляет нейронные связи. Хронический недосып напротив ухудшает его работу — внимание, память и другие когнитивные способности.

Врач напомнила, что мозгу необходима постоянная интеллектуальная нагрузка. Чтение, решение головоломок, изучение языков, стратегические игры стимулируют этот орган на создание новых нейронных путей. А осваивание новых занятий повышает резерв этого органа и его адаптивность.

Наконец, для поддержания здоровья мозга немаловажны постоянно общение с людьми, социальная вовлеченность и навыки управления стрессом. В борьбе с последним могут помочь медитация, йога, дыхательные упражнения и спорт.

Ранее американские диетологи Лаура М. Али и Мэгги Мун заявили, что слегка недозрелые бананы особенно полезны для когнитивных функций. В них содержится много пребиотиков, которые способствуют снижению уровня свободных радикалов, уменьшению воспаления и улучшению работы нейронов.

Здоровье
врачи
неврологи
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Финэксперт объяснила, кому могут отказать в отпуске
Стало известно, что происходит на складах Wildberries после атаки БПЛА
Мошенники начали покушаться на святое
В МИД России объяснили, чего лишился Зеленский сменой главкома ВСУ
На Западе раскрыли число пострадавших в конфликте с Ираном военных США
Военэксперт ответил на вопрос о контрнаступлении ВСУ при Драпатом
На Западе нашли связь между Зеленским и украинскими националистами
Военэксперт объяснил цель ударов ВСУ по «Мираторгу» под Брянском
Ссора пьяного брата и сестры закончилась зверским убийством
Амурчанин высказал учительнице сына все наболевшее и поплатился
Врач назвал страшные последствия быстрого сброса веса
Начальница почты поплатилась за кражу более полумиллиона рублей
Горят склады Wildberries на юге России: где были атаки ВСУ 22 июля, жертвы
Двое взрослых и четверо детей разбились в ДТП под Архангельском
Всплыли неприятные подробности из биографии нового премьера Украины
Известная итальянская актриса и ее дочь могут стать гражданками России
Лидер России поздравил с 80-летием балетмейстера Эйфмана
Сотню осужденных насильников выпустят на свободу в европейской стране
Толпа школьников надругалась над девочкой
Трое мужчин кидались с ножом на детей в городском парке
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.